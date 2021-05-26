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Кулеба про "Північний потік-2": Україна боротиметься за свої інтереси, доки будівництво не завершено

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Кулеба про "Північний потік-2": Україна боротиметься за свої інтереси, доки будівництво не завершено
Україна боротиметься за захист своїх інтересів, доки будівництво газопроводу "Північний потік-2" не завершено на 100%.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на спільній пресконференції з генеральним секретарем ОБСЄ Хельгою Шмід. Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ніщо не завершено, поки воно не завершено на 100%, і, до речі, я про це говорив державному секретарю (США. - Ред.) Ентоні Блінкену під час нашої зустрічі. І друге: ніщо не програно, поки гра не завершилася. Безумовно, тепер у будівельників "Північного потоку-2" є набагато більші шанси добудувати цей проєкт, але моє правило в житті - завжди боротися до кінця за національні інтереси України. І доти, доки газ не потік по "Nord Stream 2", ми боротимемося за захист наших інтересів", - сказав Кулеба.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден висловив упевненість, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" продовжиться, незважаючи на вже діючі американські санкції.

Байден заявив журналістам, що реалізація проєкту, на його думку, продовжиться, "тому що його і так майже повністю завершено".

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Топ коментарі

  • Small Jerboa
    Зе-нарик сделал ВСЁ, что бы мнение Украины в мире никого не интересовало!
    За два года, мы рекордными темпами превратились из Субъекта в Объект.
    Кулеба о "Северном потоке-2": Украина будет бороться за свои интересы, пока строительство не завершено - Цензор.НЕТ 9963
  • Alexander Savely
    Блинкен ясно сказал #зе-нелоху: мы не будем жертвовать интересами Германии во имя обогащения бабушки бени, ахмет-хана и пр. олигархов. передергивание карт с "Нафтогазом" - это днище. зе ответило "только вперед" - куда єрмакъ скажет. а єрмакъ явно играет за московию. его цель - оставить Украину без поддержки и без союзников .
  • Pavel Lymar
    А когда строительство завершится- поздравит участников консорциума с великой победой!
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