У справі "Роттердам+" десятки експертиз, які не доводять збитки, - прокурор Демків

В справі про "Роттердам+" немає судових експертиз, які б переконливо доводили завдані збитки, а експерти відмовлялись брати на себе таку відпопвідальність без рішення ревізійного органу.

Про це розповів старший прокурор САП в цій справі Денис Демків в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

Перша експертиза в справі датована 2019 роком, зроблена Українським науково- дослідним інститутом спеціальної техніки та судових експертиз СБУ. І проводив її одноособово один експерт. Вона встановила збитки у 18 мільярдів і саме вона була однією з підстав для вручення підозри, розповів Демків.

Але ця експертиза охоплювала лише 2016-2017 роки, а не 2016-2019.

"Але в цій експертизі є цікава ремарка, що цей розрахунок (оскільки в нас не було ревізій контролюючих органів) проводився на основі довідки спеціаліста НАБУ (детектива відділу детективів по виявленню кримінальних правопорушень управління аналітики та обробки інформації). Дослівно це так звучить: "надано результати арифметичної перевірки правильності розрахунків за методикою вказаною в довідці". Тобто, судово-економічний експерт відсилається на довідку детектива НАБУ", - зазначив Демків.

Наступна експертиза, проведена харківським інститутомБакаріуса встановила вже не збитки, а просто різницю в 19 мільярдів.

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"Наступна експертиза, яка була проведена, це була комісійна експертиза, де були 4 експерти. Вона датована 2 серпня 2019 року. Її проводили експерти харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Бакаріуса. У своїх підрахунках за 2016-17 рік вони вже зазначають, що є математична різниця і вказують що це вже 19 мільярдів. Але вони посилаються на КПК, вимоги статті 242 та інструкцію про проведення судово-економічних експертиз. І виписують, що не належить до компетенції судових експертів-економістів встановлення збитків і порушення законодавства під час ухвалення цієї постанови", - зазначив прокурор Демків.

Оскільки такі речі не могли слугувати належним доказом і детективи НАБУ призначили ще одну комплексну комісійну експертизу.

"Її висновок надійшов 11 серпня 2020 року. Тут я хочу звернути увагу, що тут було 4 експерти, а головою групи був той же експерт, що проводив первинну експертизу. Крім того, до цієї комісійної експертизи також увійшли експерти харківського інституту Бакаріуса і науково-дослідного центру судової експертизи Мін’юсту. За результатами проведення цієї експертизи зазначено, що не відноситься до компетенції експертів-економістів встановлення збитків. Вони проаналізували і 2018 і 2019 роки, але ніхто тепер не вказує, що вказана різниця є збитками", - розповів прокурор.

"Звідси в мене виникає сумнів, як я маю іти в суд з експертизою, де один і той же експерт розрахунки підтверджує, а збитки не підтверджує", - зазначив Демків.

Він також додав, що в справі були і інші експертизи, але, на його думку, вони не відповідали однозначно на питання про збитки.

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Повністю з інтерв'ю прокурора САП Дениса Демківа Цензор.НЕТ можна ознайомитися тут.