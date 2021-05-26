Лукашенко не вірить, що Росія може спробувати включити Білорусь до свого складу: "такий головний біль не потрібен"

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, не вірить, що Росія може спробувати включити територію Білорусі до складу своєї держави.

Про це він сказав на зустрічі з парламентаріями в Мінську, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне інформагентство "БЕЛТА".

Лукашенко запевнив, що Росії "такий головний біль не потрібен", оскільки може бути реакція країн Заходу.

"Це був би такий подарунок для американців і колективного Заходу, якби Росія ставила собі за мету включити Білорусь до складу Росії. Це був би кінець", - сказав Лукашенко.

Він додав, що Білорусь і Росія можуть побудувати "потужну систему взаємовідносин і єдності".

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"Це буде потужнішим, ніж система єдності в самій Росії. І ми цим шляхом рухаємося. Усе найкраще беремо у них, чогось вони у нас вчаться. Не думайте, що це дорога з одностороннім рухом. Ми для Росії такі самі цінні, як Росія для нас", - вважає Лукашенко.

Він додав, що в п'ятницю, 28 травня, продовжаться переговори "щодо поглиблення двостороннього співробітництва з Росією". Сторони мають намір обговорити розвиток торгово-економічного співробітництва та "спільну протидію західним санкціям".