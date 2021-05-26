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Окупанти заборонили жителям Луганщини бувати на вільній території частіше, ніж раз на місяць

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Окупанти заборонили жителям Луганщини бувати на вільній території частіше, ніж раз на місяць
Ватажок терористичної організації "ЛНР" Пасічник підписав "указ", за яким жителі ОРЛО можуть перетинати лінію розмежування через КПВВ у Станиці Луганській не частіше ніж один раз на місяць.

Про це пишуть підконтрольні терористам ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, жителі окупованих районів Луганської області з місцевою "пропискою" зможуть залишати територію через КПВВ у Станиці Луганській тільки один раз на місяць. Винятки можливі, але для цього потрібно оформити спеціальний "дозвіл".

Громадян без прописки в ОРЛО пропускатимуть за заздалегідь сформованими списками. Пускати будуть на лікування, навчання, догляд за близьким родичем, на похорон родича або на отримання "грошової допомоги".

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Обмеження окупанти пояснюють боротьбою з коронавірусом.

При в'їзді будуть обов'язково міряти температуру. Жителі ОРЛО з підвищеною температурою і симптомами ГРВІ будуть примусово госпіталізовані. Решту просто не пропустять на окуповану територію.

За відсутності симптомів і результату ПЛР-тесту людей зобов'яжуть піти на домашню самоізоляцію на 14 днів.

Топ коментарі

  • Русский Алкаш
    Я бы на их месте увеличил срок минимум на 6 месяцев
  • Герхард
    Нехай щастить!!! Оккупанты запретили жителям Луганщины бывать свободной территории чаще, чем раз в месяц - Цензор.НЕТ 6183

    По колбасе надо успеть соскучиться прежде, чем ее есть.
  • Прощай немытая раССея
    Оккупанты запретили жителям Луганщины бывать свободной территории чаще, чем раз в месяц - Цензор.НЕТ 2365
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