Окупанти заборонили жителям Луганщини бувати на вільній території частіше, ніж раз на місяць
Про це пишуть підконтрольні терористам ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, жителі окупованих районів Луганської області з місцевою "пропискою" зможуть залишати територію через КПВВ у Станиці Луганській тільки один раз на місяць. Винятки можливі, але для цього потрібно оформити спеціальний "дозвіл".
Громадян без прописки в ОРЛО пропускатимуть за заздалегідь сформованими списками. Пускати будуть на лікування, навчання, догляд за близьким родичем, на похорон родича або на отримання "грошової допомоги".
Обмеження окупанти пояснюють боротьбою з коронавірусом.
При в'їзді будуть обов'язково міряти температуру. Жителі ОРЛО з підвищеною температурою і симптомами ГРВІ будуть примусово госпіталізовані. Решту просто не пропустять на окуповану територію.
За відсутності симптомів і результату ПЛР-тесту людей зобов'яжуть піти на домашню самоізоляцію на 14 днів.