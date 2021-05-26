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У Киви можуть забрати мільйон за жомову яму, – інтерв’ю прокурора

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У Киви можуть забрати мільйон за жомову яму, – інтерв’ю прокурора
У нардепа Іллі Киви можуть забрати мільйонний дохід від жомової ями, якщо він не доведе законність набуття прибутків.

Про це розповів прокурор САП Денис Демків в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

За словами прокурора, позов подано в рамках інституту цивільної конфіскації.

"Є на сьогодні перший позов стосовно народного депутата, який у 2007 році придбав у власність жомову яму і гаражі. В 2010 році ця яма була відчужена і в неї були інші власники, які платили оренду і користувались майном. Але в 2019 році згадана особа показала дохід від цієї ями понад мільйон гривень", - зазначив Демків.

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Позов подано 20 травня. Прізвища депутата Демків не назвав, але як відомо, жомовою ямою володіє народний депутат з фракції ОПЗЖ Ілля Кива.

"Але якщо ця людина не зможе довести цей дохід, який вона показала, то ця різниця стягується на користь держави як необґрунтований актив", - пояснив прокурор.

Повністю з інтерв'ю прокурора САП Дениса Демківа Цензор.НЕТ можна ознайомитися тут.

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Топ коментарі

  • 4 Повістки
    ******** зароботка лішают! Спамагітє !!!!

    В Кивы могут забрать миллион за жомовую яму, - интервью прокурора - Цензор.НЕТ 7330
  • Garry Grant
    Лучше киву вкинуть в ту яму. А сверху пару машин бетона.
  • Валерия Ларченко b661826f
    Ну хоть от жомовой ямы,фиг знает что это,заберите у дегенерата
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