Волонтер Москаленко просить допомогти з дизпальним для виїзду на передову

Юрій Москаленко з групою волонтерів збирається через тиждень виїхати на передову і просить допомогти в придбанні дизпального.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Друзі! Орієнтовно через тиждень виїзд на фронт. Передбачена робота двох екіпажів у 5 підрозділах упродовж 7-8 діб. Будемо вдячні за допомогу з дизельним пальним (дуже бажано в талонах розгалужених мереж) ~ 240-260 л", - написав Москаленко.

Картка ПриватБанку:

💳 4731 2191 1291 2989 на ім'я Юлії Скотар (Юлія Саво).

💳 4731 2196 1003 3262 на ім'я Юрія Москаленка.

Москаленко - координатор Білоцерківської волонтерської групи. Він всі роки війни допомагає військовим: їздить на передову, встановлюючи обладнання, за допомогою якого захисники України можуть бачити на кілька кілометрів навколо. Москаленко постійно доставляє в зону ООС обмундирування, пристрої безшумної стрільби, продовольчі товари та різне обладнання, якого потребують військові.

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