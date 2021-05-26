Польща і Литва заборонили польоти над своєю територією авіаперевізників з Білорусі

Рада міністрів Польщі ввела заборону на польоти в повітряному просторі країни авіаперевізників з Білорусі. Таке ж рішення прийняв уряд Литви.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Про рішення польської влади повідомив офіційний представник уряду Петр Мюллер.

"Рада міністрів ухвалила рішення про заборону на польоти в повітряному просторі Польщі літаків, використовуваних авіаперевізниками з Білорусі. Це елемент реалізації санкцій, запитаних прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким на засіданні Ради Європи", - написав він у своєму Twitter-акаунті.

У Литві заборона набуває чинності з 3:00 27 травня. Вона діє, передусім, для державної авіакомпанії "Білавіа", яка в понеділок вже повідомила про припинення польотів у Литву.

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"Європейська рада прийняла цілком чіткі висновки, в яких сказала, що білоруським авіатранспортним компаніям має бути заборонено користуватися повітряним простором Євросоюзу", - сказав на засіданні уряду міністр транспорту Литви Марюс Скуодіс.

Як повідомило литовське держпідприємство з нагляду за повітряним простором і координуванням, заборона торкнеться двох білоруських компаній - авіаперевізника "Білавіа" і вантажоперевізника Rubystar Airways. Крім того, в Білорусь не зможе літати Каунаська компанія Transaviabaltika. Раніше Transaviabaltika і "Білавіа" до теперішнього часу літали з Мінська до Вільнюса і назад 4-6 разів на добу.