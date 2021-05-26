Головні новини 26 травня: Нас не покликали на саміт НАТО, Лукашенко бреше про Україну

Саміт НАТО в червні відбудеться без України, Лукашенко бреше, що наша країна відмовилася прийняти літак з Протасевичем, терористи "ЛНР" не пускають громадян на вільну територію, - головні новини України та світу 26 травня.

Саміт НАТО без України

Тепер офіційно: міністр закордонних справ Кулеба підтвердив, що нас не покликали на саміт НАТО в Брюсселі, який відбудеться 14 червня.

"Ми абсолютно не розуміємо, як можна проводити закритий саміт НАТО на тлі агресивних дій РФ проти України в чорноморському регіоні і проти членів Альянсу, я маю на увазі останні результати розслідування в Чеській Республіці. Цього ми зрозуміти не можемо, як можна не знайти формату участі України в саміті цього року", - сказав Кулеба.

А президент США Джо Байден тим часом заявив, що росіяни все ж добудують "Північний потік-2", і вводити проти газопроводу нові санкції безглуздо. На його думку, реалізація проєкту продовжиться, "тому що він і так майже повністю завершений".

Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти літак з Протасевичем. Збрехав.

"Чому ніхто не захотів прийняти літак, коли ми повідомили про закладену вибухівку: ні Вільнюс, куди він летів, ні Варшава, ні Львів чи Київ. Чому ті, що зараз страждають і ридають, не прийняли цей літак? Злякалися відповідальності?" - сказав Лукашенко на зустрічі з депутатами білоруського парламенту.

Керівник "Украероруху" Андрій Ярмак заявив, що українська авіаційна влада не отримувала запиту на посадку борту Ryanair. "Повідомлень про нестандартну ситуацію на борту літака і запитів на зміну плану польоту в органи обслуговування повітряного руху "Украероруху" ні з яких джерел не надходило", - сказав глава компанії.

Посол України в Білорусі Ігор Кизим тим часом стверджує, що рішення посадити літак, піднявши в повітря винищувач, і затримати опозиційного блогера Романа Протасевича, прийняв сам Лукашенко. "Рішення приймалося особисто Олександром Лукашенком після того, як йому відповідні структури доповіли про необхідність такого кроку і так далі. Очевидно, що операція була проведена не спонтанно, вона готувалася. Рішення приймалося, наскільки самостійно я не знаю, але те, що першою особою - це точно, і це доведено. Самим Олександром Лукашенком", - сказав він.

Україна припиняє експорт електроенергії з Білорусі

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) заборонила імпорт російської і білоруської електроенергії в Україну до 1 жовтня 2021 року.

Терористи не пускають жителів Луганщини на вільну територію

Ватажок терористичної організації "ЛНР" Пасічник підписав "указ", за яким жителі ОРЛО можуть перетинати лінію розмежування через КПВВ у "Станиці Луганській" не частіше разу на місяць. Терористи пояснюють це нібито боротьбою з коронавірусом.

Коломойський розповів про можливості впливати на політиків

"Звичайно, можливість впливати є. Було би смішно говорити, що її немає. Чи користуюся я цим? Ні. Не користуюся, бо у мене немає ніякого взаємозв'язку мого бізнесу з тими, про кого ви питаєте, хто може впливати на якісь речі, пов'язані з моїм бізнесом. Мій бізнес не залежить на сьогодні від якихось ухвалених законів, або тих, які можуть прийняти", - заявив олігарх.