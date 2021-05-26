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У Кривому Розі сапери спрямованим вибухом знешкодили коробку з написом "бомба", - Нацполіція. ФОТО

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У Кривому Розі сапери підірвали коробку з написом "бомба" на залізничних коліях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Кривому Розі сапери спрямованим вибухом знешкодили коробку з написом бомба, - Нацполіція 01

Коробку з написом "бомба" і примотаним мобільним телефоном виявили перехожі 26 травня близько 12:00 біля станції "Інгулець".

Після огляду невідомого предмета вибухотехніки ухвалили рішення про його знешкодження. Вибухом спрямованої дії правоохоронці знищили підозрілий пристрій.

У Кривому Розі сапери спрямованим вибухом знешкодили коробку з написом бомба, - Нацполіція 02

"Зараз поліцейські відпрацьовують камери відеоспостереження і встановлюють всі обставини події. Вирішується питання про правову кваліфікацію і відкритті кримінального провадження", - сказано в повідомленні.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    На бімбі напис викликайте саперів. В Кривом Роге саперы направленным взрывом обезвредили коробку с надписью "бомба", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 823
  • Welt Schmerz
    Це бімба, яка випала із самоліта, який посадили в Біларусі. Пізл зложився!
  • 5 копійок
    Бімба!
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