У Кривому Розі сапери спрямованим вибухом знешкодили коробку з написом "бомба", - Нацполіція. ФОТО

У Кривому Розі сапери підірвали коробку з написом "бомба" на залізничних коліях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Коробку з написом "бомба" і примотаним мобільним телефоном виявили перехожі 26 травня близько 12:00 біля станції "Інгулець".

Після огляду невідомого предмета вибухотехніки ухвалили рішення про його знешкодження. Вибухом спрямованої дії правоохоронці знищили підозрілий пристрій.

"Зараз поліцейські відпрацьовують камери відеоспостереження і встановлюють всі обставини події. Вирішується питання про правову кваліфікацію і відкритті кримінального провадження", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: 17-річний житель Кривого Рогу підпалив свою вагітну дівчину. ФОТО