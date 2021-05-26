У Радбезі ООН закликали ICAO терміново розслідувати перехоплення цивільного літака Білоруссю

Країни Європи та США в Раді Безпеки ООН закликають Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) терміново розслідувати перехоплення літака та затримання журналістів білоруською владою.

Про це йдеться у спільній заяві Естонії, Франції, Ірландії, США, а також Бельгії та Німеччини, яку оприлюднив представник Естонії при ООН Свен Юргенсон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Такі дії є кричущою атакою на міжнародну безпеку цивільної авіації та європейську безпеку і демонструють грубе нехтування міжнародним правом, - ідеться в заяві. - Ми закликаємо Міжнародну організацію цивільної авіації терміново розслідувати цей безпрецедентний і неприйнятний інцидент для притягнення до відповідальності винуватців. А також негайно звільнити незалежного журналіста Романа Протасевича та Софію Сапегу, які були затримані білоруською владою".

24 травня Європа, нагадують автори заяви, вжила комплекс заходів у відповідь на інцидент, зокрема щодо заборони польотів через повітряний простір країн ЄС білоруських авіакомпаній.

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"Ми активізували наші зусилля, у тому числі шляхом координації нашої санкційної політики, аби забезпечити відповідальність влади Білорусії за свої дії, - ідеться в заяві. - Ми повністю засудили це як чергову кричущу спробу Білорусі змусити замовкнути всі голоси опозиції".

Країни Європи та США в Радбезі ООН наголошують, що продовжують "твердо стояти на боці народу Білорусі в його прагненні до демократичного майбутнього, відстоюванні поваги до прав людини та основних свобод".

Така поведінка білоруської влади, вважають автори заяви, загрожує міжнародному порядку й підриває колективний мир і безпеку.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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Глава авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що на борту були співробітники КДБ Білорусі, і назвав те, що трапилося, "державним викраденням літака".

Влада Білорусі заявила, що вирішила посадити літак з Протасевичем нібито через те, що було отримано електронною поштою повідомлення про закладену на борту бомбу, підписане "солдати ХАМАС". Палестинський радикальний рух ХАМАС заявив, що не має жодного стосунку до інциденту з літаком Ryanair.

24 травня лідери ЄС ухвалили політичне рішення через Раду ЄС закрити для білоруських авіакомпаній проліт над територією і доступ до аеропортів у ЄС рейсам, якими оперують ці авіакомпанії.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.