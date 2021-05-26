На посаду голови НСЗУ оголосили повторний конкурс

Кабінет міністрів оголосив повторний конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я. Ця служба розпоряджається коштами для фінансування медичної системи.

Відповідне рішення було прийнято на нинішньому засіданні уряду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий портал".

Прийом документів розпочнеться 27 травня і триватиме до 2 червня. Після цього кандидати повинні будуть здати тести і пройти співбесіду.

Вперше конкурс намагалися провести рік тому. Тоді його учасники дійшли до етапу співбесід, але громадськість і політики звинуватили тодішнього очільника МОЗ Степанова у зв'язках з окремими кандидатами. Зараз обов'язки голови НСЗУ тимчасово виконує Андрій Віленський.

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НСЗУ фінансує функціонування всієї медичної системи. Служба оплачує послуги для пацієнтів, розподіляє кошти між медичними закладами, виплачує лікарням кошти за надані послуги.