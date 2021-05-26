На майже мільйон введених доз вакцин від COVID-19 надійшло 1,4 тис. повідомлень про побічні реакції, - МОЗ

В Україні кількість побічних реакцій на вакцину від COVID-19 становить менше 1%.

Про це повідомило ДП "Державний експертний центр МОЗ України", інформує Цензор.НЕТ.

"Після майже мільйона введених доз вакцин кількість карт-повідомлень про випадки несприятливих подій становить 1 436", - сказано в повідомленні

0,22% побічних реакцій від загальної кількості щеплених виявили після вакцини Covishield (AstraZeneca індійського виробництва), 0,049% - після вакцини CoronaVac, 0,034% після вакцини Comirnaty (вакцина Pfizer і BioNTech), 0,083% - після вакцини AstraZeneca.

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У МОЗ підкреслили, що користь від введення вакцин у захисті від коронавірусної хвороби й надалі перевищує можливі ризики.