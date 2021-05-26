Швейцарія не повідомляла Білорусі про загрозу мінування літака Ryanair, - МЗС

Міністерство закордонних справ Швейцарії спростувало заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що країна нібито попередила Мінськ про загрозу мінування літака Ryanair, де був затриманий Роман Протасевич.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

У заяві МЗС зазначається, що Швейцарії не було нічого відомо про нібито бомбу, закладену на борту Ryanair, а тому "ніяких повідомлень від швейцарської влади" білоруському режиму "з цього приводу не було".

26 травня Лукашенко заявив, що повідомлення про "мінування" Ryanair із Протасевичем на борту надійшло із Швейцарії.

Раніше влада Білорусі заявила, що вирішила посадити літак, який летів за маршрутом "Афіни-Франкфурт", з Протасевичем нібито через те, що було отримано електронною поштою повідомлення про закладену на борту бомбу, підписане "солдати ХАМАС".

Пізніше палестинський радикальний рух ХАМАС заявив, що не має жодного стосунку до інциденту з літаком Ryanair.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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