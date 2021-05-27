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Байден доручив розвідці США провести додаткове розслідування походження COVID-19

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Байден доручив розвідці США провести додаткове розслідування походження COVID-19
Президент США Джо Байден заявив, що необхідно збільшити зусилля щодо з'ясування походження COVID-19 на тлі нової позиції експертного середовища, що вірус міг мати природне походження, або був створений у лабораторії в Китаї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Байден доручив розвідці подвоїти їхні зусилля, щоб дійти однозначного висновку щодо походження вірусу, давши їм на це три місяці. В межах цього розслідування розвідка має уточнити, в яких галузях можуть знадобитися подальші дослідження, включно з конкретними питаннями для Китаю. Байден також розпорядився, щоб до цих зусиль підключилися національні лабораторії та інші державні відомства. Крім того, розвідка має відзвітувати про виконану роботу перед Конгресом.

"Сполучені Штати також продовжать працювати з партнерами-однодумцями по всьому світу, щоб примусити Китай взяти участь у повному, прозорому, базованому на доказах міжнародному розслідуванні та надати доступ до всієї причетної до справи інформації та даних", - додав Байден.

"Ще на початку 2020 року, коли з'явився COVID-19, я закликав CDC отримати доступ до Китаю і дізнатися більше про вірус, щоб ми могли боротися з ним більш ефективно. Той факт, що ми не змогли вислати туди наших інспекторів в ті перші місяці, завжди буде перешкоджати будь-якому розслідування походження COVID-19", - зазначив Байден.

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"Однак незабаром після мого вступу на посаду президента, в березні, мій радник з національної безпеки доручив розвідувальному співтовариству підготувати доповідь за результатами останнього аналізу походження COVID-19, в тому числі про те, чи виник вірус у результаті контакту людини із зараженою твариною або в внаслідок інциденту в лабораторії, - продовжив очільник США. - Я отримав цю доповідь на початку цього місяця і попросив провести подальшу роботу. На сьогодні розвідувальне співтовариство США схиляється до двох вірогідних сценаріїв, але не дійшло остаточного висновку з цього питання. Їхня нинішня позиція така: "У той час як два елементи розвідувального співтовариства схиляються до першого сценарію, а один - до другого (в обох випадках з низькою або середнім ступенем впевненості), більшість представників національної розвідки не вважає, що є достатньо інформації, щоб порахувати один з варіантів більш імовірним", - заявив Байден.

Раніше Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреєсус зазначив, що необхідне додаткове дослідження походження вірусу та додав, що розглядаються всі версії.

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Топ коментарі

  • Maksym Raklamov
    Нет. Зато солдаты, которые тушили вирусный исследовательский центр в Раше, Вектор, заразили других русских солдат, которые через месяц были в Ухани на военном мероприятии.
    >В сентябре 2019-го, когда о коронавирусе никто не слышал, под Новосибирском произошло возгорание спецобъекта "Вектор" - одного из крупнейших в мире депозитариев вирусов
    >"- После взрыва на "Векторе" Кремль, как водится, запаниковал. Предпринимать широкомасштабные меры по локализации аварии - значит признать, что стали потенциальной угрозой всему человечеству. Ведь утечка COVID-19 - это более масштабная и страшная катастрофа, чем Чернобыль. Поэтому ответственность придется нести перед всем миром. А этого, как известно, Кремль очень не любит. Вот и решили занести вирус в Ухань и перевести стрелки на китайцев. "
    >"- Итак, 16 сентября 2019 года на "Векторе" раздается взрыв. 19 октября в Ухане открываются Всемирные военные игры, на которых успешно выступает команда военных из РФ. И там однозначно были представители российских спецслужб. "
    Извиняюсь, но ссылка на Гордона: https://gordonua.com/publications/sokursnik-putina-shvets-esli-spetssluzhby-rf-zanesli-koronavirus-v-uhan-eto-shans-dlja-preemnikov-ubrat-putina-obviniv-ego-v-zlodejstve-1493860.html
  • Myroslav Hrabovsky
    Байден вимушений був заявити про це під тиском фактів. Про це у нас багато говорять.
  • Дмитрий Шкицкий
    Байден, ну конечно же "природное происхождение". Какая ещё "лаборатория в Китае"? Так тебя не поймут союзники в Европе.
    Будь демократичен, хватит этой "трамповской республиканщины" Байден поручил разведке США провести дополнительное расследование происхождения COVID-19 - Цензор.НЕТ 7798
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