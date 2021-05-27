Байден доручив розвідці США провести додаткове розслідування походження COVID-19

Президент США Джо Байден заявив, що необхідно збільшити зусилля щодо з'ясування походження COVID-19 на тлі нової позиції експертного середовища, що вірус міг мати природне походження, або був створений у лабораторії в Китаї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Байден доручив розвідці подвоїти їхні зусилля, щоб дійти однозначного висновку щодо походження вірусу, давши їм на це три місяці. В межах цього розслідування розвідка має уточнити, в яких галузях можуть знадобитися подальші дослідження, включно з конкретними питаннями для Китаю. Байден також розпорядився, щоб до цих зусиль підключилися національні лабораторії та інші державні відомства. Крім того, розвідка має відзвітувати про виконану роботу перед Конгресом.

"Сполучені Штати також продовжать працювати з партнерами-однодумцями по всьому світу, щоб примусити Китай взяти участь у повному, прозорому, базованому на доказах міжнародному розслідуванні та надати доступ до всієї причетної до справи інформації та даних", - додав Байден.

"Ще на початку 2020 року, коли з'явився COVID-19, я закликав CDC отримати доступ до Китаю і дізнатися більше про вірус, щоб ми могли боротися з ним більш ефективно. Той факт, що ми не змогли вислати туди наших інспекторів в ті перші місяці, завжди буде перешкоджати будь-якому розслідування походження COVID-19", - зазначив Байден.

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"Однак незабаром після мого вступу на посаду президента, в березні, мій радник з національної безпеки доручив розвідувальному співтовариству підготувати доповідь за результатами останнього аналізу походження COVID-19, в тому числі про те, чи виник вірус у результаті контакту людини із зараженою твариною або в внаслідок інциденту в лабораторії, - продовжив очільник США. - Я отримав цю доповідь на початку цього місяця і попросив провести подальшу роботу. На сьогодні розвідувальне співтовариство США схиляється до двох вірогідних сценаріїв, але не дійшло остаточного висновку з цього питання. Їхня нинішня позиція така: "У той час як два елементи розвідувального співтовариства схиляються до першого сценарію, а один - до другого (в обох випадках з низькою або середнім ступенем впевненості), більшість представників національної розвідки не вважає, що є достатньо інформації, щоб порахувати один з варіантів більш імовірним", - заявив Байден.

Раніше Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреєсус зазначив, що необхідне додаткове дослідження походження вірусу та додав, що розглядаються всі версії.