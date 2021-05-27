Маркарова обговорила з американськими конгресменами протистояння "Північному потоку-2" і стратегічне партнерство України та США
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства України в США у Facebook.
Сторони обговорили перебіг основних питань Стратегічного партнерства України та США, зокрема, посилення українсько-американської оборонної співпраці та безпекової допомоги Україні, процес реформ в Україні, важливих як для покращання верховенства права, так і для прискорення розвитку, і для євроатлантичної інтеграції.
Зазначається, що окрему увагу було зосереджено на питанні протидії будівництву "Північного потоку-2", гібридним атакам з боку Росії. Маркарова відзначила важливу роль санкційного тиску і ризики від цього газопроводу не лише для України, але і енергетичної стабільності та безпеки Європи і чорноморського регіону .
Співголови Конгресового українського кокусу наголосили на збереженні двопартійної підтримки України у Конгресі та спільної роботи у протидії викликам російської агресії, а також у сприянні економічному і соціальному розвитку України для покращання добробуту українських громадян.
Фото: посольство України у США
У зустрічі взяли участь конгресвумен Марсі Каптур, конгресмени Енді Гарріс, Браян Фітцпатрік та Майк Квиглі, помічники членів кокусу.
Як повідомлялося, президент США Джо Байден висловив упевненість, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" продовжиться, попри американські санкції, що вже діють.
Байден заявив журналістам, що реалізація проєкту, на його думку, триватиме, "бо він і так майже повністю завершений".