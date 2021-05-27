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Маркарова обговорила з американськими конгресменами протистояння "Північному потоку-2" і стратегічне партнерство України та США

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Маркарова обговорила з американськими конгресменами протистояння "Північному потоку-2" і стратегічне партнерство України та США
Посол України в США Оксана Маркарова провела онлайн зустріч зі співголовами Конгресового українського кокусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства України в США у Facebook.

Сторони обговорили перебіг основних питань Стратегічного партнерства України та США, зокрема, посилення українсько-американської оборонної співпраці та безпекової допомоги Україні, процес реформ в Україні, важливих як для покращання верховенства права, так і для прискорення розвитку, і для євроатлантичної інтеграції.

Маркарова обговорила з американськими конгресменами протистояння Північному потоку-2 і стратегічне партнерство України та США 01

Зазначається, що окрему увагу було зосереджено на питанні протидії будівництву "Північного потоку-2", гібридним атакам з боку Росії. Маркарова відзначила важливу роль санкційного тиску і ризики від цього газопроводу не лише для України, але і енергетичної стабільності та безпеки Європи і чорноморського регіону .

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Співголови Конгресового українського кокусу наголосили на збереженні двопартійної підтримки України у Конгресі та спільної роботи у протидії викликам російської агресії, а також у сприянні економічному і соціальному розвитку України для покращання добробуту українських громадян.

Маркарова обговорила з американськими конгресменами протистояння Північному потоку-2 і стратегічне партнерство України та США 02
Фото: посольство України у США

У зустрічі взяли участь конгресвумен Марсі Каптур, конгресмени Енді Гарріс, Браян Фітцпатрік та Майк Квиглі, помічники членів кокусу.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден висловив упевненість, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" продовжиться, попри американські санкції, що вже діють.

Байден заявив журналістам, що реалізація проєкту, на його думку, триватиме, "бо він і так майже повністю завершений".

Маркарова обговорила з американськими конгресменами протистояння Північному потоку-2 і стратегічне партнерство України та США 03

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Топ коментарі

  • Franz Maser
    Оксана Маркарова - не посол Украины в США.
    И не станет им до тех пор пока США не примет ее верительные грамоты.
    А США не примет ее верительные грамоты ибо проводят антикоррупционное расследование ее назначения.
  • Lvbnhj
    Маркарова обсудила с американскими конгрессменами противостояние "Северному потоку-2" и стратегическое партнерство Украины и США - Цензор.НЕТ 8827 Маркарова обсудила с американскими конгрессменами противостояние "Северному потоку-2" и стратегическое партнерство Украины и США - Цензор.НЕТ 8019
  • Нина Лабунская
    Особенно смешно звучит :" процесс реформ в Украине, важных как для улучшения верховенства права, так и для ускорения развития, и для евроатлантической интеграции...Где можно посмотреть "эти потужні" реформы? За два года суцільний провал и по всем направлениям: все, что давало прибыль государству сейчас в убытках, кадры поменяли на квартальных делетантов , деньги тырят в неимоверных размерах, внешняя политика полностью провалена ( об Украине снова начали говорить без Украины) и т.д ... Даже то, что человек, который не имеет вообще дипломатического опыта стала послом в Америке говорит об отсутствии здорового глузду влади...
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