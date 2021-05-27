В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали
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3509 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 травня 2021 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"27 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3509 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них - 193 дитини та 82 медпрацівники.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1402 особи;
летальних випадків – 183;
одужало – 16 867 осіб;
За добу протестовано:
методом ПЛР – 29 280 осіб,
методом ІФА – 12 440 осіб,
експрес-тестами – 25 844 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 193 367 осіб;
одужало – 2 006 918 осіб;
летальних випадків – 50 067;
проведено ПЛР-тестувань – 10 105 901.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (454), Дніпропетровській (284), Львівській (278), Харківській (233) та Київській (194) областях", - розповіли в МОЗ.