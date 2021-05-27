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В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали
3509 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 травня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"27 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3509 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них - 193 дитини та 82 медпрацівники.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали 01 госпіталізовано – 1402 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали 01 летальних випадків – 183;

В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали 01 одужало – 16 867 осіб;

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали 04 методом ПЛР – 29 280 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали 04 методом ІФА – 12 440 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали 04 експрес-тестами – 25 844 особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На майже мільйон введених доз вакцин від COVID-19 надійшло 1,4 тис. повідомлень про побічні реакції, - МОЗ

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали 07 захворіло – 2 193 367 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали 07 одужало – 2 006 918 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали 07 летальних випадків – 50 067;

В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали 07 проведено ПЛР-тестувань – 10 105 901.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (454), Дніпропетровській (284), Львівській (278), Харківській (233) та Київській (194) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали 14

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Топ коментарі

  • Bodalux
    Так ми вже нарешті майстри спорту по боротьбі з коронавірусом міжнародного класу чи ще ні!
  • 5 копійок
    Майстер у нас один неповторний. Не примазуйся до слави найвеличнішого.
  • Елена Голиц
    - не знаешь?
    Вы все это время в погребе сидели при свечке и без Гугла? В Україні за добу від COVID-19 померли 183 людини, зафіксовано 3509 нових випадків зараження, 16 867 осіб одужали - Цензор.НЕТ 6316
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