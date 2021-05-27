Трюдо засудив дії режиму Лукашенка і не відкидає імовірність нових санкцій проти Білорусі

Влада Канади розглядає можливість розширення санкцій проти Білорусі у зв'язку з арештом опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на пресконференції в Оттаві заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"Канада вже запровадила санкції проти Білорусі та вивчить подальші варіанти. Ми також підтримуємо вжиття заходів усіма міжнародними організаціями, в тому числі: ІCАО, ОБСЄ та НАТО", - сказав Трюдо.

За його словами, дії білоруського режиму є незаконними та абсолютно неприйнятними.

"Це було відвертим нападом на демократію та свободу ЗМІ. Ми засуджуємо ці дії та закликаємо до негайного звільнення Протасевича. Ми також засуджуємо небезпечне втручання у сферу цивільної авіації", - зазначив прем’єр-міністр.

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Трюдо додав, що Канада "солідарна із партнерами у захисті журналістів по всьому світу".

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.