За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 15 131 особу, загалом - 992 191, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 107 524 особи.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

За даними відомства, 15 131 особу щеплено проти COVID-19 за добу 26 травня 2021 року. Одну дозу отримали 4998 осіб, повністю імунізовані - 10 133 особи.

Протягом доби працювали: 276 мобільних бригад, 343 пункти вакцинації.

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Від початку кампанії проведено загалом 1 099 713 щеплень.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 992 191 особу, з них повністю імунізовані і отримали 2 дози - 107 524 особи.