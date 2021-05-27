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Держдеп США закликає своїх громадян не відвідувати Білорусь

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Держдеп США закликає своїх громадян не відвідувати Білорусь
Держдепартамент США закликає громадян Штатів відмовитися від поїздок до Білорусі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Держдепартаменту США, інформує Цензор.НЕТ.

"Білоруська влада затримала десятки тисяч осіб, зокрема громадян США, за імовірну належність до опозиційних партій та імовірну участь у політичних демонстраціях. Громадяни США в районі демонстрації були заарештовані. Деякі з них стали жертвами переслідувань і/або жорстокого поводження з боку білоруської влади. Влада Білорусі переслідує осіб, пов'язаних з незалежними та іноземними ЗМІ. 23 травня 2021 року білоруська влада примусово приземлила комерційний літак, що перетинає повітряний простір Білорусі, щоб заарештувати опозиційного журналіста", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Держдеп зазначає, що в Білорусі можуть не визнавати наявність американського громадянства в осіб з подвійним громадянством, а також відмовити або відкласти надання консульської допомоги.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

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