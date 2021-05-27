Словаччина забороняє білоруським авіакомпаніям польоти над своїм повітряним простором, - глава МЗС Корчок

Словаччина після інциденту із затриманням білоруського опозиціонера Романа Протасевича закриває свій повітряний простір для літаків білоруських авіакомпаній.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок.

"Словаччина, після рішення лідерів ЄС, забороняє польоти над своїм повітряним простором і використання аеропортів для білоруських авіакомпаній. Чітка відповідь на неприпустимі дії та порушення правил білоруським режимом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинили авіасполучення з Білоруссю.

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