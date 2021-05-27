Новини • Агресія Росії проти України

Окупанти в Горлівці звинуватили дочку відомого лікаря у "шпигунстві" на користь України, вона перебуває під вартою, - ЗМІ

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Окупанти в Горлівці звинуватили дочку відомого лікаря у "шпигунстві" на користь України, вона перебуває під вартою, - ЗМІ
В окупованій Горлівці терористи "ДНР" затримали дочку завідувача травматологічного відділення лікарні Олену Шаповалову і звинуватили в шпигунстві на користь України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ІС, про це повідомив у Twitter користувач Nova Gorlivka.

"Горлівка. Затримано Олену Шаповалову, доньку завідувача травматологічного відділення ГБ 2 Ірха Віктора Миколайовича, обвинувачують у "шпигунстві на користь України", утримують під вартою у м. Єнакієво", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомив раніше головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, останнім часом у районі проведення операції Об'єднаних сил, на окремих ділянках лінії розмежування, відбуваються провокації збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Топ коментарі

  • Alex Ziland
    ЗЕленая плесень, проникшая во все щели Украины так-же поступает с врачами. Напомнить дело Шеремета, в котором зебанутые прокуроры шьют дела патриотам, в том числе врачу Юлии Кузьменко.
  • Елена Голиц
    у их начальника геморой обострился.
    лечение надо...
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Папе осталось только мстить, вместо голов пусть пришивает пенисы.
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