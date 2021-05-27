У Держдумі назвали слова Дуди про "ненормальну Росію" аморальними

Заступниця глави Держдуми РФ Ірина Ярова назвала слова президент Польщі Анджея Дуди про Росію "аморальними".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ярової.

"Заява Президента Польщі аморальна, перш за все, перед своїм народом, в сім'ях якого фашизм залишив незгладимий слід, і який був врятований радянським солдатом", - зазначила вона.

За словами Ярової, уявлення Дуди про норму "сильно спотворені з точки зору загальнолюдської моралі та історичної правди".

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що "Росія не є нормальною державою".

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