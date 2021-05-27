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Суд взяв під варту на 60 днів вора в законі на прізвисько Принц

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Суд взяв під варту вора в законі на прізвисько Принц.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України

Зазначається, що таке рішення, 26 травня, прийняв Орджонікідзевський районний суд м.Запоріжжя.

Вор в законі, який перебуває в санкційному списку РНБО, обвинувачується у скоєнні злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків, та у незаконному поводженні зі зброєю. У залі суду його було взято під варту терміном на 60 діб.

Суд взяв під варту на 60 днів вора в законі на прізвисько Принц 01

Нагадаємо десятьох "кримінальних авторитетів" зі списку санкцій РНБО примусово повернули до країн їхнього походження.

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Суд взяв під варту на 60 днів вора в законі на прізвисько Принц 02
Суд взяв під варту на 60 днів вора в законі на прізвисько Принц 03
Фото: сайт Нацполіції

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Топ коментарі

  • Danis Nielsen
    Орджоникидзевский ? Это не пипец ? Тогда что ?
    Гребаная совдепия ?
    Где казацкий ?
    Гетманский?
  • Mykola Vovk
    В других городах ещё есть масковский, суворовский и т.д.
    Я вообще удивляюсь почему ВР, хотя бы «заочно» не переименует например донецкие районы и улицы. Там районы это нечто: ленинский, ворошиловский, кировский, пролетарский …
    Переименовать районы и улицы, внести изменения в Гугл мап, и пусть гуляют в Бандеровском районе по улице Шухевича
  • Олег Куницин
    Если из таких принцев принудительно делать принцесс, то преступность уменьшится в разы.
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