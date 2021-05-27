Суд взяв під варту на 60 днів вора в законі на прізвисько Принц

Суд взяв під варту вора в законі на прізвисько Принц.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України

Зазначається, що таке рішення, 26 травня, прийняв Орджонікідзевський районний суд м.Запоріжжя.

Вор в законі, який перебуває в санкційному списку РНБО, обвинувачується у скоєнні злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків, та у незаконному поводженні зі зброєю. У залі суду його було взято під варту терміном на 60 діб.

Нагадаємо десятьох "кримінальних авторитетів" зі списку санкцій РНБО примусово повернули до країн їхнього походження.

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Фото: сайт Нацполіції