СБУ проведе антитерористичні навчання на об'єктах столичного метро: можливі обмеження руху і перевірка документів

У ніч із 27 на 28 травня 2021 року Координаційна група Антитерористичного центру при ГУ СБ України в м.Києві та Київській області за організаційної підтримки Штабу АТЦ СБУ проведе в столиці планові антитерористичні навчання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен".

Тренування відбудуться у нічний час у Шевченківському районі на кількох об’єктах КП "Київський метрополітен" за участю підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади.

Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу.

"СБУ закликає гостей і мешканців столиці зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців", - сказано в повідомленні.

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Усі дії відбуватимуться в межах чинного законодавства.

"Просимо громадян дотримуватися правил особистої безпеки та у випадку виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження, отримання інформації про наміри здійснення диверсійної та терористичної діяльності або інших протиправних дій звертатися за номером "гарячої лінії" ГУ СБУ у м. Києві та Київській області (044) 253-06-71, або телефонувати на лінію 102", - додали в пресслужбі метрополітену.