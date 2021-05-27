Виділення "Укроборонпромом" 1,68 млн грн школі Милованова напередодні його призначення в наглядову раду - це конфлікт інтересів, - Трепак
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак
За його словами, практика функціонування вітчизняної влади, відносин влади і бізнесу, "освоєння" державного бюджету свідчать, що в нашій країні таких збігів просто не буває.
Трепак зазначив, що на сумнівність простого збігу вказує низка обставин.
"По-перше, торги щодо "послуг за дослідження" буди проведені у переддень призначення Милованова членом Наглядової ради "Укроборонпрому" – 20 травня.
По-друге, закупку таких послуг провели без конкурсу – в одного учасника.
По-третє, усю цю операцію провели усього за один день.
По-четверте, "Укроборонпром" для надання послуг у сфері продажу озброєнь обрав організацію, яка за офіційними даними, не мала досвіду у цій сфері.
По-п’яте, "Укроборонпром" – це державна структура оборонно-промислового комплексу, яка перебуває у сфері впливу Президента України. Він же й призначає частину членів Наглядової ради цієї структури. Це означає, що вирішення фінансових питань цієї структури і питань формування складу її Наглядової ради перебувають в одних руках. У свою чергу це вказує на велику імовірність "пакетності" двох рішень: з одного боку, призначення Милованова членом Наглядової ради "Укроборонпрому", з іншого – виділення "Укроборонпромом" очолюваній ним організації 1,68 млн гривень", - йдеться в повідомленні.
Ексзаступник генпрокурора вважає, що сукупність цих обставин дає підстави говорити про те, що з виділенням "Укроборонпромом" зазначених державних коштів "Київській школі економіки" щонайменше є питання, в т.ч. правового характеру.
"Вони свідчать про високу ймовірність певних домовленостей. Погоджуюсь з Юрієм Бутусовим, що тут може йтися про своєрідне "задобрювання" "Укроборонпромом" щойно призначеного члена Наглядової ради "Укроборонпрому". Тому, на мій погляд, є підстави для правового реагування на цю ситуацію з боку правоохоронних органів – як в частині отримання державних коштів "Київською школою економіки" та причетності до цього її президента, так і в частині виділення посадовими особами "Укроборонпрому" коштів для вказаної приватної організації", - підкреслив Трепак.
Крім того, за його словами, в цій ситуації у Милованова вбачаються ознаки конфлікту інтересів.
" Так – він формально-юридично не брав участі в ухваленні рішення про виділення "Укроборонпромом" "його" організації вказаних коштів. Але у своїй діяльності як член Наглядової ради "Укроборонпрому" він "пов'язаний" цими коштами. Він об’єктивно уже має приватний інтерес у тій сфері, в якій виконує службові повноваження – він здійснюватиме контрольні (наглядові) функції за діяльність державної структури, яка профінансувала "його" приватну організацію. І якщо сьогодні йдеться про потенційний конфлікт інтересів, який може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття Миловановим рішень або вчинення/невчинення ним дій при виконанні зазначених повноважень, то у перспективі такий конфлікт інтересів цілком може перерости у реальний. Бо Милованов здійснюватиме повноваження члена Наглядової ради "Укроборонпрому" у той час, коли організація, президентом якої він є, буде виконувати певну роботу для "Укроборонпрому". У цьому вбачається очевидна суперечність між приватним інтересом Милованова як президента "Київської школи економіки" та його службовими повноваженнями як члена Наглядової ради "Укроборонпрому"", - вважає Трепак.
Ексзаступник генпрокурора зазначив, що по-перше, такий конфлікт інтересів повинен бути негайно вирішений, по-друге, повинна бути правова реакція відповідних державних органів, уповноважених реагувати на такі конфліктні ситуації.
"Взагалі у цій ситуації більше всього питань виникає до самого Милованова, який безсумнівно, був у курсі всіх подій – як обставин свого призначення членом Наглядової ради "Укроборонпрому", так і паралельного з ним вирішення питань про виділення "Укроборонпромом" державних коштів організації, яку він очолює. Я вже не кажу про моральність і порядність, з якими у цій ситуації вочевидь є велика проблема", - підсумував Трепак.