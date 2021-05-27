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У Львові вартість проїзду в міському транспорті зросла із 7 до 10 грн, - міськрада

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У Львові вартість проїзду в міському транспорті зросла із 7 до 10 грн, - міськрада
Вартість проїзду в міському транспорті Львова піднялася сьогодні, 27 травня 2021 року, до 10 грн.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні міської влади зазначається, що за розрахунками перевізників вартість проїзду у львівських автобусах становить 14 грн 60 коп., а в електротранспорті - 12 грн 40 коп.

Міськрада врахувала можливості громадян і прийняла компромісне рішення про тариф 10 грн для автобусів. Для електротранспорту базовий тариф також становить 10 грн. Залежно від способу придбання квитка він може бути 9 грн (якщо квиток придбаний в пунктах продажу) і 8 грн 50 коп. (якщо куплений через смартфон).

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Начальник управління транспорту Львівської міськради Орест Олеськів зазначив, що зростання тарифу пов'язане зі зростанням цін на пальне і запчастини, а також зі зростанням зарплат.

Раніше проїзд в міському транспорті Львова коштував 7 грн.

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Во Львове стоимость проезда в городском транспорте выросла с 7 до 10 грн, - горсовет - Цензор.НЕТ 9972
  • Small Jerboa
    "рост цен на горююючеее...."
    а всего два года назад, в таком обязательно бы "Порох виноват!"
    Во Львове стоимость проезда в городском транспорте выросла с 7 до 10 грн, - горсовет - Цензор.НЕТ 8732
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    от лвів'яни найменше за всіх заслуговують на таке зелене лайно
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