США не називають Росію "ворогом", для неї в нас є інший термін, - Пентагон

Прессекретар Міноборони США Джон Кірбі на брифінгу для журналістів заявив, що в США Росію не називають "ворогом".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський Інтерфакс.

У відповідь на прохання кореспондента прокоментувати той факт, що "Сербія, член програми НАТО "Партнерство заради миру", створеної, по суті, для боротьби з Росією, провела військові навчання з ворогом", Кірбі заявив: "Ніхто не називав Росію "ворогом" , це ви її так назвали. Це не той термін, який ми використовуємо для Росії".

Він зазначив: "Я б запропонував цим двом суверенним країнам самим говорити про свої навчання і двосторонні відносини; це дійсно їхня справа".

Прессекретар Пентагону сказав, що Вашингтон "цінує Сербію як члена програми "Партнерство заради миру", а за можливими коментарями з приводу навчань рекомендував звертатися в НАТО.

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Проте, вважає Кірбі, "ці дві країни (Росія та Сербія. - Ред.) мають інформувати про свої двосторонні відносини, що стосуються будь-яких навчань, які вони збираються провести".

За інформацією Міноборони РФ, Росія і Сербія з 20 по 25 травня проводили військові навчання "Спільна відповідь 2021" антитерористичної спрямованості. У них з російського боку взяли участь приблизно 200 військовослужбовців та 11 одиниць техніки.