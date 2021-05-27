США не називають Росію "ворогом", для неї в нас є інший термін, - Пентагон
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський Інтерфакс.
У відповідь на прохання кореспондента прокоментувати той факт, що "Сербія, член програми НАТО "Партнерство заради миру", створеної, по суті, для боротьби з Росією, провела військові навчання з ворогом", Кірбі заявив: "Ніхто не називав Росію "ворогом" , це ви її так назвали. Це не той термін, який ми використовуємо для Росії".
Він зазначив: "Я б запропонував цим двом суверенним країнам самим говорити про свої навчання і двосторонні відносини; це дійсно їхня справа".
Прессекретар Пентагону сказав, що Вашингтон "цінує Сербію як члена програми "Партнерство заради миру", а за можливими коментарями з приводу навчань рекомендував звертатися в НАТО.
Проте, вважає Кірбі, "ці дві країни (Росія та Сербія. - Ред.) мають інформувати про свої двосторонні відносини, що стосуються будь-яких навчань, які вони збираються провести".
За інформацією Міноборони РФ, Росія і Сербія з 20 по 25 травня проводили військові навчання "Спільна відповідь 2021" антитерористичної спрямованості. У них з російського боку взяли участь приблизно 200 військовослужбовців та 11 одиниць техніки.