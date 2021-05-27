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Розробляється законопроєкт про вільну економічну зону в Донецькій і Луганській областях, - "слуга народу" Арахамія

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Розробляється законопроєкт про вільну економічну зону в Донецькій і Луганській областях, - "слуга народу" Арахамія
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про підготовку законопроєкту щодо створення вільної економічної зони на контрольованих України територіях Донецької та Луганської областей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Арахамія повідомив на інвестфорумі в Дніпрі.

"У планах також розробляються законопроекти про вільну економічну зону на контрольованих територіях Донецької та Луганської областей, де буде багато заохочувальних механізмів", - зазначив парламентарій.

Нагадаємо, 25 жовтня 2020 року, під час місцевих виборів, виборцям біля дільниць задавали "5 запитань від президента", одне з яких стосувалося введення вільної економічної зони на Донбасі. Партія "Слуга народу", яка виступила замовником опитування, ініційованого Володимиром Зеленським, оприлюднила лише попередні результати підрахунку відповідей. 26 жовтня, коли було оброблено 74% анкет, на друге питання щодо ВЕЗ на Донбасі відповіді розділилися майже порівну: 46,70% підтримали, 46,48% висловилися проти.

Також читайте: Окупанти заборонили жителям Луганщини бувати на вільній території частіше, ніж раз на місяць

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Від України і її законів.
  • Лидия Севастьянова
    Прости, Господи! Але як на мене, то там має бути зона за колючим дротом.
  • Александр Иовица 4c66a33e
    А чем провинились Запорожская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская ..., весь центр Украины, западные области нашей страны, да и вся страна в целом? Снова играем на прикорм врагов моей страны за счет ее бюджета? Позор, страшный ЗЕпозор.
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