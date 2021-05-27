Розробляється законопроєкт про вільну економічну зону в Донецькій і Луганській областях, - "слуга народу" Арахамія
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Арахамія повідомив на інвестфорумі в Дніпрі.
"У планах також розробляються законопроекти про вільну економічну зону на контрольованих територіях Донецької та Луганської областей, де буде багато заохочувальних механізмів", - зазначив парламентарій.
Нагадаємо, 25 жовтня 2020 року, під час місцевих виборів, виборцям біля дільниць задавали "5 запитань від президента", одне з яких стосувалося введення вільної економічної зони на Донбасі. Партія "Слуга народу", яка виступила замовником опитування, ініційованого Володимиром Зеленським, оприлюднила лише попередні результати підрахунку відповідей. 26 жовтня, коли було оброблено 74% анкет, на друге питання щодо ВЕЗ на Донбасі відповіді розділилися майже порівну: 46,70% підтримали, 46,48% висловилися проти.