Літак російського уряду приземлився в Гомелі, на вулицях міста багато силовиків, - ЗМІ
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це свідчать дані Flight Radar 24.
Літак з бортовим номером RA-64523 вилетів з аеропорту "Внуково" в Москві, попрямував в сторону України, але недалеко від Калуги взяв правіше і по прямій полетів на Гомель. Абревіатура ВПУ в назві літака означає "висотний пункт управління".
Яких-небудь подробиць про те, кого привіз борт і кого забере, немає. Невідомо, з якої причини літак уряду Росії прибув у Гомель, а не Мінськ. Також немає інформації, що самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко може перебувати в Гомелі.
Джерело LIGA.net в Гомелі повідомив, на вулицях міста з ранку "багато" силовиків.
Як пише пропагандистське агентство РФ ТАСС, сьогодні в Білорусі прибув з дводенним візитом російський прем'єр Михайло Мішустін.