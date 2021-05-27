Кубракову доручили прискорити створення анонсованої Зеленським національної авіакомпанії, - Шмигаль

Новому міністру інфраструктури Олександру Кубракову доручили прискорити створення національної авіакомпанії. Уже почалися переговори про закупівлю літаків.

Про це під час поїздки в Дніпро заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на урядовий портал.

За його словами, внутрішній авіаперевізник має закуповувати українські літаки, але тривають переговори і про закупівлю літаків міжнародних виробників. Зокрема, вже є контакти з трьома найбільшими світовими компаніями.

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"Розвиток української національної авіакомпанії має сприяти й розвитку авіабудівництва в Україні", - зазначив Шмигаль і нагадав, що вперше за 30 років Україна замовила "Антонову" кілька літаків.

Крім того, на його думку, створення національної авіакомпанії має вплинути на здешевлення квитків на внутрішні рейси. Він додав, що новий міністр інфраструктури отримав завдання прискорити процес переговорів і роботи для створення такого національного авіаперевізника. Найближчим часом мають бути укладені відповідні меморандуми.

Нагадаємо, наприкінці квітня 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що хоче створити державну сучасну авіакомпанію, яка матиме український авіапарк. У липні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд вже розробив концепцію майбутнього державного українського авіаперевізника.