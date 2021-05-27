Суд закрив провадження про притягнення Тупицького до адмінвідповідальності

Голосіївський районний суд Києва закрив провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності ексголови Конституційного суду України Олександра Тупицького.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення суд оголосив сьогодні.

"Провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності Тупицького ... за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.4 ст.172-6 (порушення вимог фінансового контролю), ч.2 ст. 172-7 (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) КУпАП закрити", - йдеться в рішенні суду.

Нагадаємо, в лютому 2021 року на відстороненого від посади голову КСУ Олександра Тупицького склали два адміністративні протоколи: за незадекларовану ділянку в окупованому Криму і за конфлікт інтересів.

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