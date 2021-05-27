У Молдові провели розслідування щодо викрадення екссудді Чауса: результати привезуть до України. ДОКУМЕНТ
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Главком".
Нестасе звернувся до голови Верховної Ради України та керівництва парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки із відповідним листом, де пропонує обговорити матеріали слідства в Києві 28–31 травня.
Молдовська сторона також припускає зустріч в онлайн-режимі.
"З огляду на нагальну актуальність питання про викрадення колишнього українського судді Миколи Чауса, яке є на порядку денному влади Молдови та України, громадської думки та міжнародних ЗМІ, слідча комісія для з’ясування обставин викрадення колишнього українського судді Миколи Чауса, створена в парламенті Молдови 9 квітня 2021 року, звертається із запитом щодо організації в період із 28 по 31 травня зустрічі, включно з онлайн-режимом, у двосторонньому міжпарламентському молдовсько-українському форматі", - йдеться в листі.
Лист адресовано голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову, голові Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександру Завітневичу, першому заступнику голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Михайлу Забродському та заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яні Безуглій.
Як відомо, раніше Василь Нестасе стверджував, що викрадення колишнього українського судді Миколи Чауса є прямим зазіханням на національну безпеку Республіки Молдова.
В одному з інтерв’ю Нестасе заявив, що правоохоронні органи Молдови справу вже розкрили.
"Я можу вас запевнити, що наші органи цю справу вже розкрили. Так, особи встановлені. Більше ми не знаємо, бо справа ще не закрита. Розслідування ще в процесі, але хто саме це робив, ми вже знаємо. Наприклад, міністр внутрішніх справ на комісії нам ці прізвища озвучував, інші представники. Щодо цього немає якихось інших версій. У цьому викраденні брали участь українці", - повідомив молдовський депутат.
На запитання, чи знає він, де зараз перебуває сам Чаус, голова слідчої комісії відповів: "Ні, це знають наші українські колеги. Ну, пишуть, що його тримають на якійсь військовій базі".
"Що буде далі, під яким "соусом" Чауса представлять суспільству – це буде цікаво. Думаю, є люди, які причетні до цього, але вони не знають, як бути далі з екссуддею. Напевно, щось там не зростається", – уточнив депутат.
Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.
6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.
4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.
17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.