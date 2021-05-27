Новини • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил

Російський снайпер убив українського військового в районі Новотошківського

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Російський снайпер убив українського військового в районі Новотошківського
Сьогодні, 27 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню і здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників недалеко від населеного пункту Новотошківське.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОТУ "Північ" в Facebook.

"В результаті снайперського пострілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил дістав кульове поранення несумісне з життям.

Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника ", - сказано в повідомленні.

На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь.

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Також повідомляється, що на місці події працюють посадові особи бригади і група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.

Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

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Топ коментарі

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  • Вася Шевченко f77d76ba
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    Російський снайпер убив українського військового в районі Новотошківського - Цензор.НЕТ 2554

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