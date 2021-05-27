В обласних і районних центрах протягом кількох років мають запрацювати 16 оновлених аеропортів, - заступник глави ОП Тимошенко

Держава розвиває інфраструктуру для залучення інвестицій. Цьогоріч почнуть реалізувати низку проєктів за участю приватних інвесторів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на форумі UkraineInvest Talks у Дніпрі заявив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

"У держави є два важливі завдання для того, аби залучати інвестиції. По-перше, створювати відповідні економічні умови. По-друге – якраз розбудовувати інфраструктуру", - сказав Тимошенко.

За його словами, в цьому році почнеться реалізація проєктів за участю приватних інвесторів - будівництво автобанів Краковець-Броди-Рівне та Стрий-Мукачево.

Крім цього, зазначив Тимошенко, реалізується програма з розвитку регіональних аеропортів. В обласних і районних центрах протягом декількох років повинні заробити 16 аеропортів.

Розвивається також мережа приміських експресів і швидкісних поїздів. Основне завдання цього проекту - зробити сполучення між обласними центрами комфортним і скоротити час у дорозі максимум до 3-4 годин.

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Заступник голови ОП зазначив, що програма "Велике будівництво" в 2021 році повинна оновити рекордні 6,5 тис. км доріг і 150 мостів, не враховуючи сотень об'єктів соціальної інфраструктури.

"Через якісну інфраструктуру Україна відкривається світу. Одне із завдань Великого будівництва" - відкрити для інвестицій не тільки великі міста, а й маленькі районні центри або села", - заявив Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомляв також про старт проєкту "Велика реставрація", яка також є складовою частиною програми "Велике будівництво". В ході "Великої реставрації" протягом трьох років повинні бути відреставровані 150 об'єктів культурної та історичної спадщини, а також прилегла до них інфраструктура.