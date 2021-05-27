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Пєсков прокоментував слова Дуди про "ненормальну Росію": "Ненависть до нашої країни застилає очі"

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Пєсков прокоментував слова Дуди про "ненормальну Росію": "Ненависть до нашої країни застилає очі"
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав неприйнятною риторику польських офіційних осіб і звинуватив президента Польщі Анджея Дуду в прояві ненависті до Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.

"Ми дуже погано ставимося до такої риторики, вона нам не подобається і ми її не приймаємо", - сказав Пєсков журналістам, коментуючи висловлювання президента Польщі про те, що Росія – ненормальна країна.

"Росія - це дружня країна. Країна, яка сильна, впевнена в собі і абсолютно самостійна. І, володіючи цими якостями, Росія шукає дружні відносини взаємовигідного співробітництва з усіма сусідами, зокрема і з Польщею. І ми шкодуємо, що ненависть до нашої країні, на жаль, застилає очі у деяких польських політиків, зокрема у президента, і не дає їм можливості проявляти політичну мудрість", - зазначив Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Держдумі назвали слова Дуди про "ненормальну Росію" аморальними

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що "Росія не є нормальною державою".

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Интересно, а кто сбил самолет с польским президентом и элитой польской нации?
  • Салаутдин
    и откуда это у поляков - ну совсем непонятно..
  • Чайка Київ
    "Президент Польши Анджей Дуда сегодня: "Россия - ненормальная страна, это страна - агрессор".
    Владимир Зеленский на пресс-конференции: "Если я скажу, что Путин - убийца, он убьёт 100 человек".
    Вова, Путин УЖЕ убил десятки тысяч, называют украинцев фашистами и неонацистами, Украину - несостоявшимся государством, мову - искусственным диалектом... А ты продолжаешь жевать сопли и строить иллюзии. И жаловаться, что такого смелого не приглашают в НАТО. Пригласят, когда будет Порох в пороховницах.
    @ Helgi Sharp
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