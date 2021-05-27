Пєсков прокоментував слова Дуди про "ненормальну Росію": "Ненависть до нашої країни застилає очі"

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав неприйнятною риторику польських офіційних осіб і звинуватив президента Польщі Анджея Дуду в прояві ненависті до Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.

"Ми дуже погано ставимося до такої риторики, вона нам не подобається і ми її не приймаємо", - сказав Пєсков журналістам, коментуючи висловлювання президента Польщі про те, що Росія – ненормальна країна.

"Росія - це дружня країна. Країна, яка сильна, впевнена в собі і абсолютно самостійна. І, володіючи цими якостями, Росія шукає дружні відносини взаємовигідного співробітництва з усіма сусідами, зокрема і з Польщею. І ми шкодуємо, що ненависть до нашої країні, на жаль, застилає очі у деяких польських політиків, зокрема у президента, і не дає їм можливості проявляти політичну мудрість", - зазначив Пєсков.

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Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що "Росія не є нормальною державою".