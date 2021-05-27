Законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва ще не підготовлений до розгляду в Раді, - Разумков
"Щоб законопроєкт потрапив в зал (пленарних засідань ВР для розгляду. - Ред.), він повинен пройти комітет, тобто бути підготовленим до розгляду. Станом на сьогоднішній день ще цей законопроєкт не підготовлений до розгляду", - сказав Разумков в ефірі Радіо НВ в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Разом з тим на уточнювальне запитання, чи затягує підготовку законопроєкту профільний комітет, спікер пояснив, що для розгляду документа в залі засідань "є ряд процедур, і це не обов'язково пов'язано з тим, що комітет щось відкладає або не відкладає".
Разумков акцентував на необхідності підготувати якісний проєкт закону, щоб народні депутати підтримали його під час голосування в Раді.
"Тому в цьому випадку я не бачу проблеми з комітетом. Я сподіваюся, що найближчим часом, вони зможуть це зробити (підготувати законопроєкт до розгляду. - Ред.)", - додав глава ВР.
Як повідомлялося, 13 квітня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону №5369 "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва" (ОАСК). Цей законопроєкт передбачає створення Київського міського окружного адмінсуду.