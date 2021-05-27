Законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва ще не підготовлений до розгляду в Раді, - Разумков

Законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва, який президент Зеленський 13 квітня вніс як невідкладний, ще не підготовлений до розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради, повідомив голова парламенту Дмитро Разумков.

"Щоб законопроєкт потрапив в зал (пленарних засідань ВР для розгляду. - Ред.), він повинен пройти комітет, тобто бути підготовленим до розгляду. Станом на сьогоднішній день ще цей законопроєкт не підготовлений до розгляду", - сказав Разумков в ефірі Радіо НВ в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Разом з тим на уточнювальне запитання, чи затягує підготовку законопроєкту профільний комітет, спікер пояснив, що для розгляду документа в залі засідань "є ряд процедур, і це не обов'язково пов'язано з тим, що комітет щось відкладає або не відкладає".

Разумков акцентував на необхідності підготувати якісний проєкт закону, щоб народні депутати підтримали його під час голосування в Раді.

"Тому в цьому випадку я не бачу проблеми з комітетом. Я сподіваюся, що найближчим часом, вони зможуть це зробити (підготувати законопроєкт до розгляду. - Ред.)", - додав глава ВР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З моменту внесення невідкладного законопроєкту Зеленського про ліквідацію ОАСК минуло вже 1,5 місяця, а він ще навіть комітет не пройшов, - Шабунін

Як повідомлялося, 13 квітня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону №5369 "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва" (ОАСК). Цей законопроєкт передбачає створення Київського міського окружного адмінсуду.