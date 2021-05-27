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На всеукраїнський референдум виносити поки нічого, - Разумков

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На всеукраїнський референдум виносити поки нічого, - Разумков
На сьогодні немає правильно сформульованих глобальних питань, які можна було б найближчим часом винести на всеукраїнський референдум.

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив в ефірі "Радіо НВ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Підходити до цих питань (проведення всеукраїнських референдумів. - Ред.) потрібно виважено: не виносити що завгодно, аби тільки винести. Правильно сформульованих глобальних питань, які можна було б завтра винести на референдум, сьогодні я не бачу", - сказав Разумков.

Як повідомлялося, 26 січня Верховна Рада підтримала законопроєкт №3612 "Про всеукраїнський референдум" у другому читанні і в цілому. За документ проголосували 255 народних депутатів.

Голова ВР Дмитро Разумков підписав його 17 лютого і передав на підпис президенту України Володимиру Зеленському. Глава держави підписав документ 8 квітня.

Відповідно до закону, предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції (Загальні положення; Вибори. Референдум; Внесення змін до Конституції), питання загальнодержавного значення, питання про зміну території України, про втрату чинності закону Україна або окремих його положень.

Читайте також: Референдум можна порівняти зі скальпелем. Важливо, щоб він не потрапив у погані руки, - Разумков

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Топ коментарі

  • Envoy
    На всеукраинский референдум выносить есть чего . Все устали от цирка .
  • Bodalux
    Виносити треба Гідранта разом з шапіто, причому нах..
  • Evgeny N
    Ринок землі не глобальне питання? Нє? А ЗЕ казав, що земля тільки через референдум! Хтось бреше чи брехав... Хоча в мене немає натхнення розгрібати сорти лайна під брендом "СН"...
    На брехні прийшли до влади, розпочали "царювання" з порушення законів... Що далі буде не важко здогадатися...
    А навесні 2019-го попереджали - ДУМАЙТЕ! А тепер жеріть, що б вам повилазило!
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