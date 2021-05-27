СБУ і МЗС не ініціюватимуть санкції проти Gloria Jeans, яка шиє одяг в окупованому Луганську. ДОКУМЕНТ

Служба безпеки України (СБУ) та Міністерство закордонних справ (МЗС) не мають наміру ініціювати санкції щодо російської компанії Gloria Jeans, яка працює на окупованих територіях України.

Про це повідомили в обох відомствах, відповідаючи на запитання видання "Букви", інформує Цензор.НЕТ.

Gloria Jeans працює на окупованих Росією територіях України ще з 2015 року. Компанія виробляє одяг на фабриках у Луганську та Луганській області, про що неодноразово писали російські ЗМІ та навіть публікували відео приїзду ватажка терористів "ЛНР" Ігоря Плотницького на одну з фабрик компанії.

Власник компанії Володимир Мельников розповідав, що на виробництві працюють 500 людей, а він має намір інвестувати у виробництво на окупованих територіях 1,5 мільярда російських рублів.

У 2017 році СБУ навіть розпочала розслідування за фактом фінансування тероризму. Однак, як випливає з відповіді на запит, справа розслідується й досі, а пропозицій Раді нацбезпеки та оборони щодо застосування санкцій проти Gloria Jeans Служба безпеки України не надавала.

У МЗС повідомили, що міністерство у постійному режимі проводить роботу щодо синхронізації вітчизняних санкцій стосовно російських фізичних та юридичних осіб з обмежувальними заходами, що запроваджуються іноземними партнерами України.

Однак з листа міністерства випливає, що жодних самостійних дій щодо запровадження санкцій стосовно Gloria Jeans чи привернення уваги міжнародних партнерів до незаконної діяльності російського виробника МЗС не вчиняло.

За даними видання "Букви", для Gloria Jeans використання праці людей на окупованих Росією територіях є надзвичайно вигідним. У 2015 році година праці швачки на окупованих територіях коштувала компанії всього 3,6 USD, тоді як у Росії за аналогічну роботу потрібно було заплатити 5,7 USD, а в Китаї – 6,6 USD.

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Крім виробництва товарів на окупованих Росією територіях України, Gloria Jeans відкриває там свої магазини. Зокрема на території анексованого Росією Криму, у Сімферополі, в серпні 2015 року компанія відкрила другий магазин.

Також магазини Gloria Jeans продовжують працювати в Україні, станом на 2020 рік їх було 24, переважно в обласних центрах.