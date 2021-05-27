Епідемія COVID-19 влітку стане на паузу, - імунолог Лапій

В Україні в літній період очікується зниження захворюваності на COVID-19 аж до осені. При цьому ситуація з вакцинацією в країні поліпшується.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ Федір Лапій, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Влітку швидше за все буде ситуація така ж як і минулого року, коли кількість хворих буде зменшуватися, кількість важких хворих і кількість госпіталізованих так само буде зменшуватися. Ми будемо мати перерву до осені", - вважає Лапій.

Експерт зазначив, що, попри розмови про пом'якшення карантину, ніхто всі обмеження скасовувати не буде.

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"Мова не йде про ті всі правила, про які вже понад рік говорять, а саме тримати дистанцію, користуватися медичною маскою і чисті руки. Ці правила ніхто не відміняв. Так само, як і ніхто не відміняв правила про кількість людей, які можуть перебувати в загальних зонах - в кафе, ресторанах", - повідомив він.

За словами Лапія, в Україні поліпшується ситуація з вакцинацією від COVID-19.

"Спостерігаються тенденції до поліпшення цієї ситуації з наявністю вакцин. Вже ми отримали через закупівлі вакцини від Pfizer, Coronavac, очікуємо вакцини від AstraZeneca. Це дозволить нам збільшити кількість вакцинованих, доступність вакцин для населення", - заявив експерт.