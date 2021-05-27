Обленерго, "Більшовик", НПЗ, Об'єднана гірничо-хімічна компанія підлягають приватизації цього року: документи готові, - Шмигаль

У рамках великої приватизації у 2021 році будуть продані сім державних підприємств. Продаж відбудеться на електронних аукціонах.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час конференції UkraineInvest Talks: Dnipro, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Велика приватизація. Цього року був прийнятий закон, це одна з важливих реформ. Фонд держмайна працює, мала приватизація повністю відбувалася і триває цього року. Велика приватизація - сім об'єктів, це обленерго, це завод "Більшовик", НПЗ, ОГХК (Об'єднана гірничо-хімічна компанія), вони підлягають приватизації цього року, документи підготовлені", - сказав він.

Шмигаль додав, що приватизація відбуватиметься "через електронні аукціони в інтернеті".

Як позитивний приклад приватизації він назвав продаж минулого року київського готелю "Дніпро" за 1 млрд гривень.

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