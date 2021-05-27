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Заступник голови ОП Тимошенко: Припинення авіасполучення з Білоруссю - це не санкції

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Заступник голови ОП Тимошенко: Припинення авіасполучення з Білоруссю - це не санкції
Мета припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю - убезпечити громадян нашої країни, які подорожують авіаційним транспортом.

Про це заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

У відповідь на запитання, яка мета в припиненні авіасполучення з Білоруссю, Тимошенко сказав: "Це не санкції, це постанова уряду України. Основна мета – ми захищаємо громадян України, які подорожують (авіаційним транспортом – ред.) над іншими країнами. Ви бачили приклади (затримання засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича – ред.) минулого тижня. Саме тому такі рішення Міністерство інфраструктури і уряд приймають".

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Нагадаємо, з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. Також українським авіакомпаніям і літакам заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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Топ коментарі

  • Tesoro Malu
    Специально посмотрела летит узбекский, неско(ько кацапских самолетов ( да еще из Сербии- но про Сербию и так все понятно и давно)
  • Спадарыня Марыся
    Заступник голови ОП Тимошенко: Припинення авіасполучення з Білоруссю - це не санкції - Цензор.НЕТ 2660
  • Спадарыня Марыся
    По состоянию на 27 мая отменены все рейсы между Минском и Вильнюсом, Парижем, Лондоном, Киевом, Одессой, Харьковом, Львовом, Запорожьем, Ригой, Стокгольмом, Прагой, Хельсинки, Варшавой, Миланом, Амстердамом, Римом, Франкфуртом, Берлином, Мюнхеном, Ганновером, Веной, Брюсселем, Барселоной, Калининградом.

    Летать над Беларусью отказались British Airways, Air France, польская LOT, немецкая Lufthansa, испанская Iberia, голландская KLM, финская Finnair, Singapore Airlines, Alitalia, различные грузовые авиаперевозчики. Интересно, что облетать Беларусь иногда стали даже российские авиакомпании. Например, так происходит с некоторыми рейсами Москва-Калининград авиакомпании Ural Airlines.
    По данным авиасервиса Flightradar, также Беларусь облетают Turkish Airlines, бельгийское подразделение немецкой TUIfly, латвийкая SmartLunx, SwissAir, чешская Smartwings, украинская МАУ, немецкая Air Hamburg, AirX Charter из Мальты.
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