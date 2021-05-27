Один український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Від початку доби найманці РФ 4 рази порушили режим "тиші", - штаб ООС

Окупанти від початку доби 4 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу російсько-окупаційними військами один воїн зазнав кульового поранення несумісного з життям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

Так, поблизу Пісків ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру і великокаліберних кулеметів.

Недалеко від населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з мінометів 120-го калібру, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Мар'їнки ворог здійснив обстріл із протитанкових гармат.

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У напрямку населеного пункту Новотошківське окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

"Внаслідок обстрілу позицій українських захисників один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав кульового поранення несумісного з життям. Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника", - сказано в повідомленні.

Українські воїни відкривали у відповідь вогонь.

Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 4 гектари території і передали на знищення 96 вибухонебезпечних предметів.