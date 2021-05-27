Волонтер Сініцин: Стерненка в понеділок відправлять у колонію, увечері в неділю - акція під ОП

За інформацією волонтера Романа Сініцина, в понеділок суд винесе активісту Сергієві Стерненку обвинувальний вирок у справі про викрадення людини. На вечір понеділка біля будівлі Офісу президента в Києві запланована мирна акція за справедливий суд.

Про це Сініцин пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сергія Стерненка в понеділок будуть закривати у колонію. Від надійних джерел в одеському апеляційному суді надійшла інфа, що судді "по справі про 300 гривень" проти Сергія, збираються винести йому обвинувальний вирок та закрити його до в'язниці. Надовго. До Верховного і ЄСПЛ - це рік\два мінімум", - написав Сініцин.

Він додав, що, за інформацією його джерел, головуюча суддя у цій справі написала заяву про відставку. Таким чином справа Стерненка стане для неї останньою.

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Сініцин також вказав, що, на його думку, у справі Стерненка "на суддів йде дуже сильний тиск по лінії Авакова та Медведчука".

"В неділю в Києві о 18 під ОП буде мирна акція за справедливий суд. Це наша остання можливість добитись законності. Якщо масово не вийдемо – буде погано. Закриють Сергія, а потім позакривають нас", - припустив волонтер.

"Не смійтесь з білорусів, у нас тут не настільки прям все краще. Якщо нас буде багато, може ми ще змінимо цю країну на краще та не дамо різним чортам забрати у нас право на справедливість. Побачимось", - підсумував він.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

9 квітня Одеська апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненко і Руслану Демчуку - їх відправили під цілодобовий домашній арешт.

Вирок апеляційний суд має винести 31 травня.



