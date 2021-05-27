Український воїн Максим Польовий загинув на Донбасі 27 травня. ФОТО
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27 травня, в зоні проведення ООС на Приазовському напрямку внаслідок смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ, загинув Максим Польовий, 1984 року народження, уродженець села Наркевичі Хмельницької області, заступник командира 15-го ОГШБ 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.
Про це йдеться на офіційному сайті Хмельницької ОДА, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Глибоко сумуємо з приводу тяжкої втрати на фронті...
Сьогодні вранці, 27 травня, від кулі російського снайпера під Маріуполем загинув офіцер Максим Польовий заступник командира 15-го ОГШБ 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.
Максим Польовий народився в селищі Наркевичі (Хмельницький район). Воював за Україну з 2014 року, пройшов Дебальцеве. У нього залишилися батьки, дружина і двоє дітей.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким воїна. Вічна пам'ять Герою ...", - наголошується в повідомленні.