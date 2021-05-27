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Дівчину Протасевича Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі і можуть посадити на 12 років, - ЗМІ

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Дівчину Протасевича Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання ворожнечі і можуть посадити на 12 років, - ЗМІ
Софії Сапезі вручили підозру за частиною 3 статті 130 КК РБ.

Про це пише телеграм-канал "Беларусь головного мозга", повідомляє Цензор.НЕТ.

27 травня Софію Сапегу визнали підозрюваною у справі про розпалювання расової, національної, релігійної або іншої соціальної ворожнечі. За цією статтею дівчині загрожує до 12 років позбавлення волі.

За даними "Русской службы Би-би-си", яка посилається на джерела, крім цього Сапегу також підозрюють в організації групових дій, що грубо порушують громадський порядок (частина 1 статті 342 КК РБ, до 3 років позбавлення волі) і в організації масових заворушень (частина 1 статті 293 КК РБ, до 15 років позбавлення волі).

Офіційної інформації про статус Сапеги і про те, фігурантом якої справи вона є, досі немає.

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Сапегу затримали 23 травня разом із білоруським журналістом, колишнім головним редактором опозиційного Telegram-каналу Nexta Романом Протасевичем під час екстреної посадки в Мінську літака Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що Сапегу підозрюють "у скоєнні в період з серпня по вересень 2020 року злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу Білорусі".

Сапегу заарештували на два місяці і помістили в СІЗО КДБ. Провладний телеграм-канал опублікував відео, де вона говорить, що є редактором каналу "Чорна книга Білорусі", в якому публікують особисті дані співробітників правоохоронних органів. Адвокати досі не можуть потрапити до дівчини.

Топ коментарі

  • Гыг с Вами
    вот...а у нас NewsOne, "НАШ" и "112 Украина" за призывы к разжиганию войны призвали к штрафу...и то небось в 51 грн
  • Mykola Vovk
    Акадэмик кива мечтает о таком отношении к оппозиции. Интересно как оно закукарекает если их начать сажать по этим статьям.
    Ещё не помешало бы внести изменения в УК, чтобы любителей сталина можно было судить по сталински
  • Olga Martens
    Эта страна террорист ещё и помогла лукашеску побольше уголовных статей на свою гражданку повесить. Когда определились какие, то тогда и посетил её дружбан лаврика по мафии. Думаю, что это ещё не конец. Ещё найдут что на неё повесить. Фантазии им для этого не занимать. 100-летний опыт гэбни не пропьёшь. Ау....Где вы там патриоты путлера ? Он вас посылает с удовольствием только как пушечное мясо на захватнические войны, сдохнуть за него, чтобы вы, бараны, ему с его кремлёвской мафией воздух не портили. Задолбали вы его уже своей любовью.
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