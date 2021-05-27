Прем'єр-міністр Словаччини Геґер відвідає Київ з візитом 28 травня

Прем'єр-міністр Словацької Республіки Едуард Геґер у п'ятницю прибуде до Києва з офіційним візитом, у зв'язку з чим може бути встановлено обмеження дорожнього руху.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Управління державної охорони України.

"Інформуємо про можливі незначні обмеження дорожнього руху 28 травня в центральній частині міста і на деяких вулицях Дарницького району Києва у зв'язку з офіційним візитом в Україну прем'єр-міністра Словацької Республіки Едуарда Геґера", - сказано в повідомленні.

Також у складі іноземної делегації прибудуть міністр оборони Словаччини Ярослав Надь і міністр закордонних і європейських справ Словаччини Іван Корчок.

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Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер відвідає Україну наприкінці цього місяця.

"Ключові теми нашої зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Едуардом Геґером - торгівля, інвестиції, енергетична безпека, інфраструктурні проєкти. Україна і Словаччина залишаються надійними партнерами і друзями. Будемо раді вітати пана прем'єр-міністра через два тижні в Україні", - написав Кулеба в Twitter.

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