Прем'єр-міністр Словаччини Геґер відвідає Київ з візитом 28 травня
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Управління державної охорони України.
"Інформуємо про можливі незначні обмеження дорожнього руху 28 травня в центральній частині міста і на деяких вулицях Дарницького району Києва у зв'язку з офіційним візитом в Україну прем'єр-міністра Словацької Республіки Едуарда Геґера", - сказано в повідомленні.
Також у складі іноземної делегації прибудуть міністр оборони Словаччини Ярослав Надь і міністр закордонних і європейських справ Словаччини Іван Корчок.
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер відвідає Україну наприкінці цього місяця.
"Ключові теми нашої зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Едуардом Геґером - торгівля, інвестиції, енергетична безпека, інфраструктурні проєкти. Україна і Словаччина залишаються надійними партнерами і друзями. Будемо раді вітати пана прем'єр-міністра через два тижні в Україні", - написав Кулеба в Twitter.