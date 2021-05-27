Соратник Протасевича Путило, який живе у Польщі, поскаржився на погрози

Колега затриманого засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича Степан Путило отримує численні погрози, а тому попросив владу Польщі, де зараз живе, посилити його охорону.

Про це Путило заявив під час пресконференції у Варшаві 27 травня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

Путило розповів, що погрожують також його оточенню і прихильникам. Він зазначив, що необхідний "безпрецедентний тиск на режим Олександра Лукашенка". Такими заходами, за його словами, можуть стати економічне, політичне і транспортне блокування Білорусі.

"Ми просимо Польщу про додаткову охорону. Ми побоюємося за своє життя і здоров'я, оскільки нам надходять погрози", - сказав Путило.

Також у пресконференції взяли участь батько і мати Романа Протасевича. Вони звернулися до лідерів Євросоюзу і США з проханням допомогти у складній ситуації.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.