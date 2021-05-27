ОБСЄ докладає максимум зусиль для досягнення прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі, - Єрмак провів зустріч із Шмід

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з Генеральним секретарем Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Хельгою Марією Шмід.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.

"З української сторони у заході також взяли участь глава делегації України в Тристоронній контактній групі, Президент України у 1991-1994 роках Леонід Кравчук і перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Руслан Демченко, зі сторони ОБСЄ – спеціальний представник чинного Голови Організації в Україні Хайді Грау та голова спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік.

Співрозмовники обговорили підсумки зустрічі радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату, що відбулася 26 травня у форматі відеоконференції, а також ситуацію на Донбасі та перебіг роботи місії ОБСЄ в Україні", - зазначається в повідомленні.

Андрій Єрмак повідомив, що сьогодні на Донбасі снайперським пострілом було вбито українського військового.

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"Ми поки не змогли узгодити спільну заяву щодо повернення до режиму повного припинення вогню. Хочу вас запевнити, що Україна не зупиниться ні на хвилину у продовженні роботи, бо це стосується життя наших людей і безпеки нашої землі", – зазначив він.

Керівник Офісу Президента подякував місії ОБСЄ за зусилля в напрямку повернення миру в Україну. Андрій Єрмак відзначив підтримку Німеччини та Франції в межах Нормандських переговорів.

Зі свого боку Генеральний секретар ОБСЄ подякувала за високу оцінку зусиль представників Організації. Вона додала, що представники СММ докладають максимум зусиль для досягнення прогресу у врегулюванні ситуації на сході України.

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"Хотіла б наголосити на необхідності того, щоб лінія дотику в жодному разі не стала лінією розколу чи розділу. Потрібно докладати максимум зусиль, щоб надавати відповідну гуманітарну підтримку. Кажу також про пенсійне забезпечення. Мають бути зроблені кроки на шляху до примирення. Звичайно, COVID-19 вніс свої корективи в реалії – на 97% впала кількість перетинів лінії зіткнення. Дуже вдячна Україні за те, що з вашого боку КПВВ залишаються відкритими", – сказала Хельга Марія Шмід.

Водночас вона зауважила суттєве обмеження свободи пересування спостерігачів моніторингової місії.

"Понад 90% цих випадків – по той бік лінії зіткнення. Також тривожна тенденція – збільшення кількості випадків глушіння сигналу безпілотних літальних апаратів, втручання в роботу технічних засобів місії", – зазначила Генеральний секретар ОБСЄ.

Андрій Єрмак повідомив, що українська сторона акцентує увагу на цих проблемах під час переговорів на всіх міжнародних майданчиках. Він додав, що можливості розв'язання вказаних проблем зростуть у разі дотримання режиму припинення вогню.

"Ми не зупинимось, бо в нас немає іншої альтернативи, і ми повинні припинити цю війну та повернути наші території. Навіть якщо необхідно буде зробити тисячу спроб і тільки одна з них отримає шанс досягнути результату", – наголосив керівник Офісу президента.