Виявлено схему розкрадання 1,8 млн грн при будівництві соціальних об'єктів для армії, - СБУ
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За оперативною інформацією, схему розкрадання розробили чиновники Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ. Вони діяли у змові з підрядними організаціями.
Співробітники спецслужби задокументували, що організатори вносили до актів виконаних робіт завищені дані про вартість матеріалів та обсяги виконаних робіт. За висновком економічних і будівельно-технічних експертів, зловмисники привласнили понад 1,8 млн грн.
Зараз одному з підрядників повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.