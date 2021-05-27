Виявлено схему розкрадання 1,8 млн грн при будівництві соціальних об'єктів для армії, - СБУ

Служба безпеки України виявила масштабну схему привласнення бюджетних коштів при будівництві соціальних об'єктів для Збройних Сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За оперативною інформацією, схему розкрадання розробили чиновники Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ. Вони діяли у змові з підрядними організаціями.

Співробітники спецслужби задокументували, що організатори вносили до актів виконаних робіт завищені дані про вартість матеріалів та обсяги виконаних робіт. За висновком економічних і будівельно-технічних експертів, зловмисники привласнили понад 1,8 млн грн.

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Зараз одному з підрядників повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.