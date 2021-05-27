Рішення апеляції щодо залишення запобіжного заходу Медведчуку підтверджує відсутність тиску влади на суд, - Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова не вбачає підстав для звернення до Вищої ради правосуддя (ВРП) у зв'язку з діями суддів Київського апеляційного суду, який залишив у силі домашній арешт як запобіжний захід для народного депутата від "Опозиційної фракції - За життя" Віктора Медведчука.

"Яким чином я можу на нього реагувати? Як і на всі рішення судів. Якби там щось було з моєї точки зору неправосудне, я би пішла до Вищої ради правосуддя. У цьому рішенні суду підстав для цього немає", - заявила Венедіктова в ефірі програми "Хард" із Наталією Влащенко на каналі "Україна 24" в четвер увечері, коментуючи рішення Апеляційного суду, що підтвердив рішення суду першої інстанції про обрання Медведчуку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На думку генпрокурора, суд продемонстрував виважений підхід до перспективи інших судових процесів.

"Ми розуміємо, що такі процеси можуть мати своє продовження і в Європейському суді з прав людини... Тому, в принципі, це (рішення апеляційного суду - ред.), може, і гарантія того, що немає жодного тиску від влади на ці кримінальні процеси", - зазначила Венедіктова.

"Нам треба закінчити слідство... зайти в суд. Я вважаю, що для нас це вже перемога - коли обвинувальний акт зайде в суд", - наголосила генпрокурор.

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Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи був на неї якийсь тиск у цій справі, Венедіктова сказала: "Ні".

"Моє завдання - бути головним юристом країни. І якщо є кримінальне провадження з гучним прізвищем... генеральний прокурор не має вагатися, а дивитися за чистотою, юридичною грамотністю, законністю та обґрунтованістю підозри. А якщо генпрокурор вагається, думає про свою шкуру і як йому буде через 2-3 роки, то це, вибачте, не генеральний прокурор", - додала вона.

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Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

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